У британской телезвезды с большими губами нашли усы

Пользователи Instagram высмеяли британскую телезвезду Лорен Гуджер за фотографию, на которой тень от ее верхней губы напомнила им очертания усов. Об этом сообщает The Sun.

Под снимком 31-летней Лорен Гуджер появились осуждающие комментарии. «Усы теперь в моде?» — подкололи ее в соцсети.

Однако поклонники звезды реалити-шоу The Only Way Is Essex поспешили на защиту Гуджер.

«Почему бы вам не сделать себе и ей одолжение и просто не отписаться? Спросите себя, понравилось бы вам читать негативные комментарии… Нет! Она женщина и она настоящая. Бог любит всех, включая вас», — написал один из них.

«Люди отвратительны сейчас... Какое ужасное отношение», — прокомментировал другой.

В августе 2016 года пользователи социальных сетей посмеялись над тем, что британский политик Найджел Фараж отрастил усы. В новом имидже он появился в телешоу Sam Delaney's News Thing, после чего скриншоты разлетелись по сети и вызвали волну шуток. Большей части пользователей Twitter новый имидж Фаража не понравился. Его усы назвали ужасными и отвратительными.

