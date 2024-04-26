Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили меру пресечения

Суд арестовал бывшего педиатра Буянову по делу о фейках о Российской армии

Суд арестовал бывшего педиатра Надежду Буянову, насмехавшуюся над сыном участника специальной военной операции (СВО), по делу о фейках о Российской армии. Об этом сообщил ее адвокат Оскар Черджиев в беседе с РБК.

Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Далее, по версии следствия, женщина покинула Москву. Это стало основанием для ходатайства об аресте обвиняемой.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», — сказал адвокат.

Черджиев подчеркнул, что мера пресечения позволяла Буяновой покидать Москву без разрешения.

3 февраля Тушинский суд отказался арестовывать бывшего педиатра. Тогда Буяновой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, принимавшем участие в СВО. Также в СМИ сообщалось, что Буянова стала насмехаться над мальчиком, узнав, что ему не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга.

Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

