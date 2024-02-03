Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру избрали меру пресечения

Суд в Москве наложил запрет педиатру, насмехавшейся над сыном участника СВО

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий педиатру Надежде Буяновой за некорректные высказывания об отце мальчика, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Женщина обвиняется по части 1 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») Уголовного кодекса РФ. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

По версии обвинения, Буянова, являясь врачом московской клиники, некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в СВО, на приеме. Узнав, что мальчику не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга, она стала над ним насмехаться.

Уголовное дело в отношении женщины поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

