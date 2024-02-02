Московский врач насмехалась над сыном участника СВО

СК возбудит дело против врача, насмехавшегося над ребенком участника СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СК обратили внимание на публикации в СМИ о том, что педиатр во время приема высказывалась негативно о российских военных и, узнав, что семилетнему мальчику не хватает отца, который отдал жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться.

Поручение привлечь медика к уголовной ответственности дано руководителю главного следственного управления СКР по Москве. В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего. Этот инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел уголовное дело Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z.