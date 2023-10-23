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11:56, 23 октября 2023Силовые структуры

Суд вернул следствию дело россиянина об оскорблении мальчика за букву Z

Суд пересмотрит дело жителя Екатеринбурга, оскорбившего мальчика с шапкой Z

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел уголовное дело Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании судья отказал в ходатайстве старшего следователя Ленинского района о прекращении дела с назначением судебного штрафа и вернул уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району. Адвокат Неустроева отметил, что такое решение еще нужно оценить.

Ранее Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела екатеринбуржца.

Подсудимого обвиняли по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал находящегося за кадром 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

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      Екатерина Кашурникова
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