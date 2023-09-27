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17:00, 27 сентября 2023Силовые структуры

Суд отменил решение о прекращении дела об оскорблении ребенка за символику Z

Кассационный суд отменил прекращение дела об оскорблении ребенка за символику Z

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела екатеринбуржца Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает ТАСС.

Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ранее Свердловская прокуратура направила протест на решение о прекращении производства данного дела. Прокуратура региона намерена обжаловать исход уголовного дела, по которому Неустроев получил штраф в размере семи тысяч рублей.

Подсудимого обвиняли по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал находящегося за кадром 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

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    Екатерина Власова
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