Суд отменил решение о прекращении дела об оскорблении ребенка за символику Z

Кассационный суд отменил прекращение дела об оскорблении ребенка за символику Z

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела екатеринбуржца Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает ТАСС.

Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ранее Свердловская прокуратура направила протест на решение о прекращении производства данного дела. Прокуратура региона намерена обжаловать исход уголовного дела, по которому Неустроев получил штраф в размере семи тысяч рублей.

Подсудимого обвиняли по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал находящегося за кадром 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.