Прокуратура обжалует прекращение дела об оскорблении ребенка за символику Z

Прокуратура обжалует прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке с буквой Z

Против оскорбившего ребенка в шапке с Z россиянина возбудили уголовное дело

Начало событий в новости Против оскорбившего ребенка в шапке с Z россиянина возбудили уголовное дело

Свердловская прокуратура направила протест на решение о прекращении производства по уголовному делу мужчины, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку челябинского Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Прокуратура региона намерена обжаловать исход уголовного дела, по которому екатеринбуржец Александр Неустроев получил штраф в размере семи тысяч рублей. Заседание назначено на 27 сентября.

Подсудимого обвиняли по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал находящегося за кадром 12-летнего подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.