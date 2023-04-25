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17:49, 25 апреля 2023Силовые структуры

Против оскорбившего ребенка в шапке с Z россиянина возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге против мужчины, оскорбившего ребенка в шапке с Z, возбудили уголовное дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге против 57-летнего местного жителя, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Заведенное ранее административное производство по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ было отменено. По версии следствия, 21 апреля фигурант возле жилого дома на улице Волгоградской совершил противоправные действия в отношении 12-летнего подростка из хулиганских побуждений.

Полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали россиянина после того, как в сети появилось видео, на котором мужчина в грубой форме отчитывает находящегося за кадром подростка и обзывает его из-за знака на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

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Илона Палей
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