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13:29, 25 апреля 2023Силовые структуры

Оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z россиянина обвинили в мелком хулиганстве

В Екатеринбурге мужчину, оскорбившего ребенка из-за буквы Z, обвинили в мелком хулиганстве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция возбудила дело по административной статье в отношении местного жителя, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Россиянину вменяют статью 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Ему грозит арест до 15 суток или штраф. Мужчина покаялся в содеянном и извинился перед ребенком и его родителями.

Полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали россиянина после того, как в сети появилось видео, на котором мужчина в грубой форме отчитывает находящегося за кадром подростка и обзывает его из-за знака на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

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Илона Палей
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