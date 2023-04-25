Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 25 апреля 2023Силовые структуры

Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина

Полиция задержала мужчину, оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке в Екатеринбурге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, обматерившего мальчика из-за буквы Z на шапке. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники уголовного розыска установили личность нарушителя, после чего полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии задержали мужчину в саду «Дружба». Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет.

Ребенка и его родителей мужчина не знает, но он извинился перед ними и раскаялся в содеянном.

По итогам проверки следователями СКР будет принято процессуальное решение.

24 апреля видео с инцидентом появилось в сети. На кадрах россиянин в грубой форме отчитывает находящегося за кадром мальчика и обзывает его. «Позови сюда отца своего», — кричит он ребенку. Стоящий рядом прохожий замечает, что мальчик не виноват в том, что такой головной убор ему дали родители. «Чего он не виноват? Ему уже лет 15», — отвечает мужчина.

Мать мальчика рассказала, что отец ребенка работает в Росгвардии. «Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», — добавила она. После просмотра записи родители написали заявление в полицию. Они попросили завести на обругавшего их сына мужчину дело о дискредитации армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков
Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль
Трамп назвал США свалкой
В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева
Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии
Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»
Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.