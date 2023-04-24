Россиянин обматерил ребенка в шапке с буквой Z и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина обматерил девятилетнего ребенка в шапке с буквой Z. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал JustMedia.ru.

На кадрах россиянин в грубой форме отчитывает находящегося за кадром мальчика и обзывает его. «Позови сюда отца своего», — кричит он ребенку. Стоящий рядом прохожий замечает, что мальчик не виноват в том, что такой головной убор одели на него родители. «Чего он не виноват? Ему уже лет 15», — отвечает мужчина.

Мать мальчика рассказала, что отец ребенка работает в Росгвардии. «Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку», — добавила она. После просмотра записи родители написали заявление в полицию. Они попросили завести на обругавшего их сына мужчину дело о дискредитации армии.

В марте в Сургуте мужчина и женщина напали на ребенка около школы. На видеозаписи видно, как они бьют ребенка по голове и лицу, после чего кидают мальчика в снег. Мать ребенка написала заявление в полицию.