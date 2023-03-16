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09:08, 16 марта 2023Россия

Двое россиян напали на ребенка у школы и попали на видео

В Сургуте рядом со школой мужчина и женщина напали на ребенка и несколько раз ударили его

В Сургуте мужчина и женщина напали на ребенка у школы № 5 на улице Маяковского. Видеозапись случившегося публикует местный Telegram-канал «К-информ.Сургут».

На кадрах видно, как два человека подходят к мальчику, женщина начинает бить его по лицу и голове. Затем мужчина берет ребенка за воротник и кидает в снег. На этом видеозапись заканчивается.

«Мужчина ударил коленом в живот и повалил на снег, продолжив избиение! Со слов ребенка, этот мужик работает в вышеуказанной школе», — приводятся слова матери мальчика.

Она сообщила, что после случившегося написала заявление в полицию.

Ранее в Карелии мужчина избил 13-летнего школьника на автобусной остановке. Ребенок возвращался с занятий в театральном кружке и ждал общественный транспорт, сидя на скамейке с вытянутыми ногами. Поза подростка не понравилась россиянину, который тоже ждал автобус. Он сделал мальчику замечание и начал его бить.

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Анастасия Шейкина
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