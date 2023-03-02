Россиянин избил на остановке возвращавшегося из театрального кружка ребенка

В Петрозаводске мужчина избил ребенка на остановке из-за позы, в которой тот сидел

Неизвестный мужчина избил 13-летнего школьника на автобусной остановке. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Инцидент произошел вечером в среду, 2 марта. Ребенок возвращался с занятий в театральном кружке и ждал общественный транспорт, сидя на скамейке с вытянутыми ногами. Поза подростка не понравилась россиянину, который тоже ждал автобус. Он сделал мальчику замечание.

«Сын ответил: "Какое вам дело до того, как я сижу". Он встал, подошел к нему и ударил лбом в лоб, потом ударил кулаком в левую щеку схватил за куртку и вытащил с остановки», — рассказала мать школьника.

Школьник смог вырваться из рук нападавшего, вернулся в театральный кружок, позвонил отцу и рассказал о случившемся. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

Ранее в Москве руководитель кадетского класса московской школы №2031 избил подростка во время урока по финансовой грамотности. Педагогу не понравилась прическа ребенка, и он потребовал, чтобы тот вышел из класса, но тот отказался. После этого учитель решил заставить мальчика покинуть помещение силой.