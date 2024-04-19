Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

В Москве бывшему педиатру Буяновой грозит до 10 лет колонии по делу о фейках

В Москве следствие завершило расследование дела бывшего пидиатра Надежды Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Буяновой Оскара Черджиева.

Дело врача переквалифицировали на статью о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по политическим, идеологическим мотивам. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущее обвинение, в общей сложности женщине грозит до десяти лет колонии. По словам адвоката обвиняемой, она по-прежнему не признает себя виновной. Со следующей недели защита Буяновой приступит к ознакомлению с материалами дела.

3 февраля Тушинский суд отказался арестовывать бывшего педиатра. Тогда Буяновой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, принимавшем участие в специальной военной операции (СВО). Также в СМИ сообщалось, что Буянова стала насмехаться над мальчиком, узнав, что ему не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга.

Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

