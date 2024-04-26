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23:29, 26 апреля 2024Мир

Пентагон назвал преимущество ВПК России над оборонной промышленностью Запада

Шеф Пентагона Остин назвал подконтрольность ВПК РФ государству ее преимуществом
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса (ВПК) России над оборонной промышленностью Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее», — заявил глава ведомства в ответ на вопрос журналистов, как России удалось так «эффективно восстановить свою военную машину».

Также, по словам Остина, еще одним фактором успеха является помощь, которую Россия якобы получает от Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что без этого Москва была бы «в гораздо менее выгодной позиции».

Ранее стало известно, что Пентагон заплатил 23 миллиона долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что контракт на поставку Starlink украинским войскам был заключен в июне 2023 года, он истекает в мае 2024 года.

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      Марина Совина
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