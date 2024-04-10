Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 10 апреля 2024Мир

Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

Bloomberg: Пентагон заплатил 23 миллиона долларов за поставку Starlink Украине

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пентагон заплатил 23 миллиона долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины. Такую сумму со ссылкой на осведомленного американского чиновника называет Bloomberg.

«Сумма в 23 миллиона долларов ничтожна по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp. выиграла, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США», — указывает агентство.

Как стало известно, контракт на поставку Starlink украинской армии был заключен в июне 2023 года, истекает в мае 2024 года, и неизвестно, будет ли он продлен.

Ранее в США заявили об использовании российскими войсками Starlink. По данным издания The Wall Street Journal, в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российским войскам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Стало известно о возможном ударе по порту Черноморска

      В России прокомментировали сообщения о применении Киевом химоружия в ДНР

      12-летняя девочка поймала две крупные рыбы и побила два рекорда

      ИИ начали использовать для оценивания студентов

      Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд

      Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

      Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

      В Германии заявили о провале плана НАТО против России

      «Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше