Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

Bloomberg: Пентагон заплатил 23 миллиона долларов за поставку Starlink Украине

Пентагон заплатил 23 миллиона долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины. Такую сумму со ссылкой на осведомленного американского чиновника называет Bloomberg.

«Сумма в 23 миллиона долларов ничтожна по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp. выиграла, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США», — указывает агентство.

Как стало известно, контракт на поставку Starlink украинской армии был заключен в июне 2023 года, истекает в мае 2024 года, и неизвестно, будет ли он продлен.

Ранее в США заявили об использовании российскими войсками Starlink. По данным издания The Wall Street Journal, в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российским войскам.