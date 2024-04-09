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12:39, 9 апреля 2024Мир

В США заявили об использовании российскими войсками Starlink Маска

WSJ: российские войска используют терминалы Starlink от компании SpaceX Маска

Фото: Steve Nesius / Reuters

Российские войска якобы используют терминалы спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российским войскам, что «подорвало преимущество на поле боя, которым когда-то пользовались украинские силы».

Один продавец, который в интервью изданию представился Олегом, заявил, что якобы большая часть его заказов поступала из новых регионов России или предназначалась для использования военными.

Американская газета утверждает, что существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink, в том числе сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон совместно с Киевом пытаются блокировать использование войсками России терминалов Starlink на Украине. Он добавил, что Россия действительно пользуется терминалами, так как «было бы трудно поверить в то, что они не сообразили, как это сделать».

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      Семен Александров
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