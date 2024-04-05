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19:16, 5 апреля 2024Мир

В Пентагоне заявили о попытках блокировать использование Starlink Россией

Помощник главы МО Плам: США пытается блокировать использование Starlink Россией

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США совместно с Украиной пытаются блокировать использование войсками России терминалов Starlink на Украине. Об этом сообщил помощник главы Министерства обороны (МО) США по космической политике Джон Плам, его цитирует ТАСС.

«Я, откровенно говоря, тесно работаю по космосу с Украиной и Starlink. Мы в курсе этих публикаций (о применении Starlink российскими военными) и работаем с правительством Украины, чтобы найти хороший путь вперед», — заявил Плам.

Помощник главы Пентагона подтвердил, что Россия действительно пользуется терминалами, так как «было бы трудно поверить в то, что они не сообразили, как это сделать».

7 марта издание The Washington Post сообщило, что из-за сообщений о применении Starlink российскими войсками было начато расследование в отношении компании SpaceX.

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