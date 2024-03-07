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15:36, 7 марта 2024Мир

В США начали проверку SpaceX из-за якобы применения Starlink армией России

WP: в США начали проверку SpaceX из-за якобы применения Starlink армией России
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Jon Nazca / Reuters

Демократы Палаты представителей Конгресса США начали расследование в отношении компании американского инженера Илона Маска SpaceX из-за сообщений о якобы применения спутникового интернет-сервиса Starlink армией России в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как заявили законодатели Джейми Раскин и Роберт Гарсия, составившие для The Washington Post письмо о деталях проверке SpaceX, предполагаемое использование Россией терминалов Starlink «представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США». Демократы отметили, что встревожены утверждениями представителей украинской разведки, что российские войска развернули терминалы компании на востоке Украины, что потенциально противоречит санкциям США.

«Мы обеспокоены тем, что [у SpaceX] может не быть соответствующих ограничений и политики [против незаконного применения терминалов компании]», — написали Раскин и Гарсия.

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Уточняется, SpaceX не сразу ответила на запрос о комментариях, однако Маск опроверг все слухи о продаже терминалов Starlink в Россию. Однако демократы считают, что Россия может использовать эту технологию за пределами своих границ. «Украинские чиновники предположили, что российские войска получили терминалы незаконно, в обход санкций и купив их через посредников в соседних странах», — говорится в материале.

Раскин и Гарсия только начинают расследование, но планируют связаться с Пентагоном и другими соответствующими ведомствами. «Очень важно, чтобы Россия была лишена любой торговли, которая расширяет возможности ее вооруженных сил», — подчеркнули они.

Ранее Маск заявил, что Украина должна была заключить мир с Россией год назад. По его словам, Киев упустил возможность сохранить множество жизней, а их позиции слабеют каждый день.

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      Виктория Кондратьева
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