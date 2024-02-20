Маск: Киев должен был заключить мир год назад, их позиции слабеют каждый день

Позиции Украины слабеют с каждым днем, Киев должен был заключить мир еще год назад, когда такая возможность еще была. В подобном ключе высказался американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность [с Крымом и возвращенными в состав России территориями] будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — говорится в его сообщении.

Ранее Маск согласился с тем, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о конфликте на Украине. «Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал американский бизнесмен Дэвид Сакс. Маск согласился с мнением предпринимателя. «Точно», — написал он в комментариях.