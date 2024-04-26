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22:48, 26 апреля 2024Мир

В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о победе Украины

В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams

Фото: Kay Nietfeld / dpa Global Look Press

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун не стал отвечать на вопросы журналистов о том, сможет ли Украина победить в конфликте с Россией. Также он ушел от ответа на вопрос о том, что украинской стороне пришлось отвести танки Abrams от передовой из-за угрозы российских БПЛА, пишет РИА Новости.

«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», — отметил Браун в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он оставил без комментария сообщения СМИ о том, что Киев перестал применять переданные США боевые машины Abrams из-за активности российских дронов. Браун переадресовал все вопросы украинской стороне.

Ранее в России рассказали, что поставленные Киеву танки Abrams не эволюционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов.

Также ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

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      Марина Совина
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