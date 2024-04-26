ВСУ несколько раз обстреляли российский регион

Старовойт: ВСУ 26 апреля несколько раз атаковали Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 26 апреля, несколько раз обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Теткино под атаку попали несколько промышленных предприятий, на одном из них начался пожар. Возгорание было ликвидировано.

Также ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района и деревню Успеновку Кореневского района. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, под огонь попали линии электропередачи в деревне Валетовка. Из-за этого временно были обесточены деревня Городище и село Козино.

«В течение дня также фиксировались атаки беспилотников. Вблизи деревни Успеновки Кореневского района средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены два БПЛА. В этом же районе еще один дрон был сбит в деревне Викторовке», — подчеркнул Старовойт.

Ранее в тот же день ВСУ обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Из-за повреждения линий электропередачи было обесточено шесть населенных пунктов.