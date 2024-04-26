ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Прилесье Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. В то же время была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — подчеркнул Гладков.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 26 апреля, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». В Минобороны России уточнили, что средства противовоздушной обороны перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы.