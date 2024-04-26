Украина пыталась ударить по российскому региону из РСЗО «Ольха»

МО РФ: силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

В ночь на пятницу, 26 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью в Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков тогда призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам, и рекомендовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тогда же над Чернянским районом Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник, в результате чего оказалось повреждено жилое домовладение. Также загорелась сухая трава — пожар уже потушили.