В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В ночь на 26 апреля в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков рекомендовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

22 апреля в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе, уточнил губернатор. Один из разгонных блоков беспилотника упал по дворе жилого дома, при этом никто не пострадал. Разрушений также нет.