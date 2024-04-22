Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил сбитии беспилотника ВСУ

В Белгородской области беспилотник самолетного типа сбит на подлете к городу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе, уточнил губернатор.

Один из разгонных блоков беспилотника упал по дворе жилого дома, при этом никто не пострадал. Разрушений также нет.

20 апреля украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки пострадала беременная женщина. Спасти ее не удалось.