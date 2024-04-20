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13:23, 20 апреля 2024Россия

При обстреле ВСУ российского села погибла беременная женщина

Гладков: при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка погибла беременная женщина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Беременная женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент обстрела женщина шла по улице. Ее тяжело ранило осколком. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, однако спасти ее не удалось.

Кроме того, глава региона сообщил о троих пострадавших и поврежденных частных домах и автомобилях.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками село Пороз Грайворонского городского округа. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя», — сообщил Главков. При пожаре погибла лежачая женщина и мужчина, который за ней ухаживал, добавил он.

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      Варвара Кошечкина
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