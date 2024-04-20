Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:42, 20 апреля 2024Россия

В Белгородской области два человека погибли после атаки беспилотников

Гладков: два мирных жителя Белгородской области погибли в результате атаки БПЛА

Фото: Stringer / Reuters

В Белгородской области два мирных жителя погибли после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что нападению со стороны Вооруженных сил Украины подверглось село Пороз Грайворонского городского округа. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя», — написал он. При пожаре погибла лежачая женщина и мужчина, который за ней ухаживал, добавил Гладков.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории региона БПЛА взорвался в районе электроподстанции и незначительно повредил энергетическую инфраструктуру. Атака произошла в Малоярославецком районе.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб воевавший за Донбасс с 2014 года американский военкор Бентли с позывным Техас. В начале апреля он пропал в Донецке

      В ООН прокомментировали гибель военкора Еремина

      КНДР запустила новую зенитную ракету

      Стали известны тяжелые для ВСУ места боев

      В Белгородской области два человека погибли после атаки беспилотников

      В Пермском крае при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

      Военкоры узнали о повторном ударе российской авиации по Нью-Йорку

      В двух городах на севере Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

      В российском регионе взрыв беспилотника повредил энергетическую инфраструктуру

      Военкор выдвинул версию о нападении на съемочную группу «Известий»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше