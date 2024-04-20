В Белгородской области два человека погибли после атаки беспилотников

Гладков: два мирных жителя Белгородской области погибли в результате атаки БПЛА

В Белгородской области два мирных жителя погибли после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что нападению со стороны Вооруженных сил Украины подверглось село Пороз Грайворонского городского округа. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя», — написал он. При пожаре погибла лежачая женщина и мужчина, который за ней ухаживал, добавил Гладков.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории региона БПЛА взорвался в районе электроподстанции и незначительно повредил энергетическую инфраструктуру. Атака произошла в Малоярославецком районе.