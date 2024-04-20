В российском регионе взрыв беспилотника повредил энергетическую инфраструктуру

Шапша: в Калужской области взрыв БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру

В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в районе электроподстанции и незначительно повредил энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака произошла в Малоярославецком районе, в результате происшествия никто не пострадал.

«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — добавил губернатор.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.