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00:58, 20 апреля 2024Россия

В российском регионе взрыв беспилотника повредил энергетическую инфраструктуру

Шапша: в Калужской области взрыв БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калужской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в районе электроподстанции и незначительно повредил энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака произошла в Малоярославецком районе, в результате происшествия никто не пострадал.

«Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — добавил губернатор.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Об этом в своем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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