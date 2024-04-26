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23:23, 26 апреля 2024Спорт

Ведущие пловцы мира задумались об иске к WADA из-за допинга у китайцев

Ведущие пловцы мира задумались об иске к WADA из-за допинга у 23 китайцев

Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Ведущие пловцы мира задумались о многомиллионном коллективном судебном иске к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за допуска уличенных в применении допинга китайцев к Олимпийским играм в Токио. Об этом стало известно Times.

Спортсмены, имена которых не называются, ведут переговоры с юристами и спортивными функционерами. Она также заручились финансовой поддержкой на случай, если дело дойдет до суда.

Ранее стало известно, что WADA наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов. «Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора», — заявил президент WADA Витольд Банька.

20 апреля сообщалось, что в пробах 23 китайских пловцов был найден триметазидин (препарат для улучшения работы сердца — прим. «Ленты.ру»). Вещество было обнаружено перед Олимпиадой-2020 в Токио, но WADA не стало отстранять спортсменов, поверив в версию китайского агентства (CHINADA) о случайном попадании запрещенного вещества в организм. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

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      Алексей Гусев
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