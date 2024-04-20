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12:56, 20 апреля 2024Спорт

Группа китайских пловцов попалась на допинге и была допущена до Олимпиады

ARD: 23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпиады-2020
Ван Шунь

Ван Шунь. Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщают The New York Times и ARD по итогам собственных расследований.

По информации источника, в январе 2021 года в пробах спортсменов был обнаружен триметазидин. Среди них были лидеры сборной Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян. Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Отмечается, что Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение. Организация не стала наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа. Китайские пловцы на соревнованиях завоевали три золотые медали, две серебряные и одну бронзовую.

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      Анастасия Борисова
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