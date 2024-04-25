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20:15, 25 апреля 2024Спорт

WADA наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов

Прокурор изучит действия WADA на предмет предвзятости в пользу Китая

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов. Это следует из официального заявления на сайте организации.

«Честность и репутация WADA под угрозой. В последние несколько дней нас несправедливо обвинили в предвзятости в пользу Китая. Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора», — заявил президент WADA Витольд Банька.

Ранее The New York Times писала, что в пробах более 20 китайских пловцов был выявлен триметазидин (препарат для улучшения работы сердца — прим. «Ленты.ру»). Вещество было обнаружено перед Олимпиадой в Токио 2021 года, но WADA не стало отстранять китайцев, поверив в версию китайского агентства (CHINADA) о случайном попадании запрещенного вещества в организм. Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

Ранее в России объяснили такую реакцию США на решение WADA. «Иногда у американцев появляются здравые мысли. Однобокое видение ситуации, оценка по национальному признаку, ангажированность, предвзятость — эти вещи присущи WADA в последние годы. Мы видим, сколько противоречивых решений WADA выносит по отношению к спортсменам», — заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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      Илья Костин
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