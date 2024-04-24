В России объяснили реакцию США на решение WADA по уличенным в допинге пловцам

Депутат Госдумы Свищев заявил о необходимости реформирования WADA

Россия уже давно говорит о необходимости реформирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возмущении США решением WADA не отстранять уличенных в допинге пловцов из Китая.

«Иногда у американцев появляются здравые мысли. Однобокое видение ситуации, оценка по национальному признаку, ангажированность, предвзятость — эти вещи присущи WADA в последние годы. Мы видим, сколько противоречивых решений WADA выносит по отношению к спортсменам. Сегодня даже американцев возмутила ситуация с китайскими пловцами», — заявил Свищев.

При этом депутат сообщил, что WADA приняло решение поддержать китайских атлетов, хотя ровно за тот же препарат произошло отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Причина, как мне кажется, понятна. WADA не самостоятельно в принятии решений. WADA сейчас рулят чиновники, не всегда даже имеющие отношение к спорту. Существуют также и спонсоры, и рекламодатели. Сейчас мы видим, что ситуация у WADA выходит из-под контроля», — добавил он.

Надеюсь, что мировое спортивное сообщество услышит и сделает правильные выводы, а будущее руководство WADA должно основываться на принципах равноправия всех спортсменов из всех стран мира Дмитрий Свищев глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) сделало заявление по ситуации с пойманными на допинге пловцами из Китая. USADA призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA. Американская сторона также потребовала рассмотреть вопрос санкций к уличенным в допинге китайцам.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге триметазидине и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA пояснили, что у них не было причин сомневаться в объективности выводов китайской стороны и наказывать спортсменов.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга — триметазидина. Его следы были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.