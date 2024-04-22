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20:22, 22 апреля 2024Спорт

В WADA объяснили разницу между делами Валиевой и китайских пловцов

В WADA заявили, что концентрация допинга у Валиевой была больше, чем у китайцев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил разницу в делах с участием российской фигуристки Камилы Валиевой и 23 китайских пловцов. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер заявил, что концентрация запрещенного препарата триметазидина в организме россиянки составляла 2,1 нанограмма на миллилитр и была гораздо выше, чем у китайцев. «Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — отметил Венцель.

Он добавил, что Валиева меняла показания по поводу причин попадания в ее организм триметазидина. «В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — заявил юрисконсульт.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года.

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      Алексей Гусев
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