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22:35, 7 марта 2024Спорт

«Вернуться Камиле почти невозможно». После дисквалификации фигуристку Валиеву исключили из сборной России

Минспорт исключил дисквалифицированную за допинг Валиеву из сборной России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из состава национальной команды. Решение относительно 17-летней спортсменки принималось по правилам министерства.

Причиной стала дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Минспорт следовал приказу, согласно которому, если к атлетам применены санкции или они отстранены, то их имена вычеркиваются из списков сборных. При этом днем ранее Валиева присутствовала в составе команды.

Возвращение Валиевой в спорт назвали маловероятным

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Мастер спорта международного класса и тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что не верит в возвращение Валиевой. По ее мнению, без тренировок поддерживать себя в хорошей физической форме почти невозможно.

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что с юридической точки зрения Валиева была обязана покинуть сборную России. Она обратила внимание на то, что каждый спортсмен, который становится членом сборной России, подписывает документы, в которых указано, что при нарушении антидопинговых правил он будет исключен.

Если мы думаем о всей стране, и что когда-то мы собираемся вернуться на международную арену, то решение по Камиле продиктовано именно этим

Депутат Светлана Журова

При этом заслуженный тренер России Александр Жулин отказался считать, что карьера Валиевой закончена. Тренер пожелал фигуристке скорейшего возвращения и огромного терпения. Он назвал ее выдающейся спортсменкой. Мнение специалиста поддержала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет

Тренер Татьяна Тарасова

Однако олимпийский чемпион Максим Маринин не согласился с коллегами, посчитав, что Валиева будет не в состоянии вернуться в состав национальной команды. Он объяснил свою позицию тем, что в России очень высокая конкуренция, и посоветовал думать спортсменке о смене профессии.

Валиева рассказала о планах на будущее

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортсменка заявила, что хотела бы попробовать себя в кино. Она выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Кроме того, Валиева вошла в состав жюри Высшей лиги КВН и присутствовала на церемонии открытия Игр будущего, где сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Также спортсменка рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все действо будет происходить вокруг меня», — подчеркнула она. При этом юрист Анна Анцелиович предостерегла ее от выступления, отметив, что безопасным для россиянки будет участие только в полностью коммерческих шоу.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года, отметив, что срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.

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После решения суда Валиева вынуждена была прервать тренировки у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, так как теперь не может тренироваться за государственные деньги.

Тутберидзе, в свою очередь, упрекнула CAS в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм фигуристки.

Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Если суд встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.

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      Анастасия Борисова
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