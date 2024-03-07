«Вернуться Камиле почти невозможно». После дисквалификации фигуристку Валиеву исключили из сборной России
Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из состава национальной команды. Решение относительно 17-летней спортсменки принималось по правилам министерства.
Причиной стала дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Минспорт следовал приказу, согласно которому, если к атлетам применены санкции или они отстранены, то их имена вычеркиваются из списков сборных. При этом днем ранее Валиева присутствовала в составе команды.
Возвращение Валиевой в спорт назвали маловероятным
Мастер спорта международного класса и тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что не верит в возвращение Валиевой. По ее мнению, без тренировок поддерживать себя в хорошей физической форме почти невозможно.
Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что с юридической точки зрения Валиева была обязана покинуть сборную России. Она обратила внимание на то, что каждый спортсмен, который становится членом сборной России, подписывает документы, в которых указано, что при нарушении антидопинговых правил он будет исключен.
Если мы думаем о всей стране, и что когда-то мы собираемся вернуться на международную арену, то решение по Камиле продиктовано именно этим
При этом заслуженный тренер России Александр Жулин отказался считать, что карьера Валиевой закончена. Тренер пожелал фигуристке скорейшего возвращения и огромного терпения. Он назвал ее выдающейся спортсменкой. Мнение специалиста поддержала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет
Однако олимпийский чемпион Максим Маринин не согласился с коллегами, посчитав, что Валиева будет не в состоянии вернуться в состав национальной команды. Он объяснил свою позицию тем, что в России очень высокая конкуренция, и посоветовал думать спортсменке о смене профессии.
Валиева рассказала о планах на будущее
Спортсменка заявила, что хотела бы попробовать себя в кино. Она выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Кроме того, Валиева вошла в состав жюри Высшей лиги КВН и присутствовала на церемонии открытия Игр будущего, где сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным.
Также спортсменка рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все действо будет происходить вокруг меня», — подчеркнула она. При этом юрист Анна Анцелиович предостерегла ее от выступления, отметив, что безопасным для россиянки будет участие только в полностью коммерческих шоу.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года
29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года, отметив, что срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.
После решения суда Валиева вынуждена была прервать тренировки у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, так как теперь не может тренироваться за государственные деньги.
Тутберидзе, в свою очередь, упрекнула CAS в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм фигуристки.
Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Если суд встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.