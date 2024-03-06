Юрист предостерегла Валиеву от участия в шоу в Китае

Юрист Анцелиович предостерегла Камилу Валиеву от участия в шоу в Китае

Юрист Анна Анцелиович предостерегла дисквалифицированную на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в ледовом шоу в Китае. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По ее словам, безопасным для россиянки будет выступление только в полностью коммерческих шоу. «Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства, одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, то такое участие запрещено», — подчеркнула она.

Анцелиович также рассказала о санкциях, которые могут грозить Валиевой. «За нарушения условий дисквалификации следует назначение нового срока дисквалификации, равного тому, который у нее был», — отметила она.

4 марта Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все остальное действо будет происходить вокруг меня», — добавила 17-летняя фигуристка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы — 25 декабря 2021 года.