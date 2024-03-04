Стали известны профессиональные планы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих профессиональных планах. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что примет участие в ледовом шоу в Китае и исполнит там главную роль. «Все остальное действо будет происходить вокруг меня», — добавила 17-летняя Валиева.

9 февраля в Российском антидопинговом агентстве оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу. По их мнению, если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото.