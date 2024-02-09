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13:36, 9 февраля 2024Спорт

В РУСАДА оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу

В РУСАДА предостерегли Камилу Валиеву от участия в ледовых шоу

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) оценили легитимность участия фигуристки Камилы Валиевой в ледовых шоу во время дисквалификации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В организации отметили, что спортсменке нельзя тренировать других фигуристов, а также давать им советы по технике и питанию. «Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена», — заявили в РУСАДА.

При этом в организации предостерегли Валиеву. «В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», — подчеркнули в РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Алексей Гусев
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