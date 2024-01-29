Вынесен вердикт по допинговому делу Валиевой

CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Валиева будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Слушания по делу Валиевой проходили в CAS с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября 2023-го. Были выслушаны четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В январе 2023-го дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже ISU и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.