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00:05, 8 ноября 2023Спорт

«Надо было красивее врать». Олимпийская чемпионка Роднина высказалась о допинг-скандале Валиевой и назвала виновных

Депутат Госдумы Роднина: в деле о допинге Валиевой надо было красивее врать
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое мнение по поводу допинг-дела спортсменки Камилы Валиевой. По ее мнению, в сложившейся ситуации виновата российская сторона, пишет издание Sport24.

«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть промахи и ошибки. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», — заявила Роднина.

По ее мнению, никто не поверит в то, что «она (Валиева) случайно не тот стакан выпила». Депутат отметила, что российская сторона сама виновата в этом деле.

«Предоставили шанс недружественным странам указать на наши ошибки. Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг», — заключила Ирина Роднина.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Камила Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, но сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

В январе РУСАДА оправдало Валиеву

В январе текущего года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности спортсменки Валиевой.

Однако фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)

Заявление РУСАДА

В конце 2022 года WADA также выразило обеспокоенность задержкой в деле россиянки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей.

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В сентябре этого года специальная комиссия Спортивного арбитражного суда отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки. Также отмечалось, что ни одна из сторон не запросила проведения публичных слушаний.

Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Камила Валиева рассказала о реакции спортсменов на ситуацию с допингом

Сама спортсменка Валиева в апреле этого года рассказала о реакции спортсменов на ситуацию с допингом на Олимпийских играх-2022. По словам фигуристки, в тот момент многие странно смотрели на нее.

Я сначала боялась выйти в тот тренажерный зал, где мы занимались, но потом я успокоилась. Но когда ты выходишь на тренировку и видишь, что вместо нескольких фотографов вся арена из щелкающих фотоаппаратов

Камила ВалиеваРоссийская фигуристка

Помимо этого, спортсменка подчеркнула, что ей было очень больно в первые полгода после скандала. По ее словам, некоторое время она не знала, продолжит карьеру или нет, но благодаря поддержке тренеров она нашла в себе силы кататься дальше. Спортсменка добавила, что готова выступить на Олимпиаде-2026, если россиян на нее допустят.

Тарасова указала на уникальность Валиевой

Громкий допинг-скандал с участием Валиевой прокомментировали как спортсмены, так и политики. К примеру, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова указала на уникальность российской фигуристки. По ее мнению, Валиева «подняла мировое фигурное катание на большую высоту».

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Тарасова поддержала спортсменку и подчеркнула, что Валиева обладает уникальным талантом.

Насчет сложившейся ситуации высказался и президент России Владимир Путин. Он посоветовал 16-летней спортсменке не обращать внимания на критику.

Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды

Владимир ПутинПрезидент России

Помимо этого, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин жестко раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство. Он назвал WADA недейственной структурой и заявил, что ее надо реформировать.

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      Марина Совина
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