«Надо было красивее врать». Олимпийская чемпионка Роднина высказалась о допинг-скандале Валиевой и назвала виновных
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое мнение по поводу допинг-дела спортсменки Камилы Валиевой. По ее мнению, в сложившейся ситуации виновата российская сторона, пишет издание Sport24.
«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть промахи и ошибки. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», — заявила Роднина.
По ее мнению, никто не поверит в то, что «она (Валиева) случайно не тот стакан выпила». Депутат отметила, что российская сторона сама виновата в этом деле.
«Предоставили шанс недружественным странам указать на наши ошибки. Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг», — заключила Ирина Роднина.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Камила Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, но сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.
В январе РУСАДА оправдало Валиеву
В январе текущего года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности спортсменки Валиевой.
Однако фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.
Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)
В конце 2022 года WADA также выразило обеспокоенность задержкой в деле россиянки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей.
В сентябре этого года специальная комиссия Спортивного арбитражного суда отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки. Также отмечалось, что ни одна из сторон не запросила проведения публичных слушаний.
Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.
Камила Валиева рассказала о реакции спортсменов на ситуацию с допингом
Сама спортсменка Валиева в апреле этого года рассказала о реакции спортсменов на ситуацию с допингом на Олимпийских играх-2022. По словам фигуристки, в тот момент многие странно смотрели на нее.
Я сначала боялась выйти в тот тренажерный зал, где мы занимались, но потом я успокоилась. Но когда ты выходишь на тренировку и видишь, что вместо нескольких фотографов вся арена из щелкающих фотоаппаратов
Помимо этого, спортсменка подчеркнула, что ей было очень больно в первые полгода после скандала. По ее словам, некоторое время она не знала, продолжит карьеру или нет, но благодаря поддержке тренеров она нашла в себе силы кататься дальше. Спортсменка добавила, что готова выступить на Олимпиаде-2026, если россиян на нее допустят.
Тарасова указала на уникальность Валиевой
Громкий допинг-скандал с участием Валиевой прокомментировали как спортсмены, так и политики. К примеру, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова указала на уникальность российской фигуристки. По ее мнению, Валиева «подняла мировое фигурное катание на большую высоту».
Тарасова поддержала спортсменку и подчеркнула, что Валиева обладает уникальным талантом.
Насчет сложившейся ситуации высказался и президент России Владимир Путин. Он посоветовал 16-летней спортсменке не обращать внимания на критику.
Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды
Помимо этого, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин жестко раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство. Он назвал WADA недейственной структурой и заявил, что ее надо реформировать.