США отказали в присутствии на слушаниях в CAS по делу Валиевой

Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу россиянки Валиевой

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщила журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на документ организации .

«От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что в запросе отказано на том основании, что разбирательство, в соответствии с кодексом CAS, проводится за закрытыми дверями», — говорится в письме. Также в документе отмечается, что ни одна из сторон не запросила проведения публичных слушаний.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.