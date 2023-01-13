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19:36, 13 января 2023Спорт

РУСАДА оправдало Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Валиеву

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. «Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что WADA подаст апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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