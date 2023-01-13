РУСАДА оправдало Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. «Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что WADA подаст апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.