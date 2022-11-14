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14:18, 14 ноября 2022Спорт

Стали известны требования WADA к CAS по делу Валиевой

WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявило требования к Спортивному арбитражному суду (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте суда.

WADA призвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать все результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых.

О передаче дела Валиевой в CAS стало известно 8 ноября. Глава WADA Витольд Банька заявил, что, несмотря на уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

Дарья Коршунова
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