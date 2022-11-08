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16:21, 8 ноября 2022Спорт

WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

WADA передало дело о допинге фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом заявил глава WADA Витольд Банька в Twitter.

«Несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — заявил он.

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Ранее Банька выразил обеспокоенность продолжающейся задержкой в деле фигуристки. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также призвал обнародовать решение о судьбе Валиевой, чтобы повысить уровень доверия к результатам расследования.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными все детали по делу спортсменки в целях защиты ее интересов.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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