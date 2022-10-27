Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

Глава МОК Томас Бах призвал РУСАДА обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отказе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыть детали о ходе дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Marca.

«Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК могут обжаловать результат», — сказал Бах. Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.