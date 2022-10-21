Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
1:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:5
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
17:49, 21 октября 2022Спорт

РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

РУСАДА заявило, что не будет озвучивать решение по делу о допинге фигуристки Валиевой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Оно доступно на сайте организации.

РУСАДА отказалось озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. «В целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — подчеркнули в организации.

Материалы по теме:
«Откуда такая злость к девочке?» Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
«Откуда такая злость к девочке?»Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
16 июня 2022
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
11 февраля 2022

Ранее о дате окончания расследования заявляла генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. Ожидалось, что решение по делу будет вынесено в октябре.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российскую делегацию не пустили в США на конференцию МАГАТЭ
Модный бренд отретушировал до неузнаваемости тело полной модели и разозлил ее
Лукашенко заявил о не созревших для национальной идеи белорусах
Россияне массово заинтересовались переездом в одну страну
Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете
Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом
Макрон обвинил США в наживе на европейцах
Японская инфляция побила рекорд за 30 лет
Глава приграничного российского региона подтвердил возгорание после обстрела ВСУ
Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.