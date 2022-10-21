РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

РУСАДА заявило, что не будет озвучивать решение по делу о допинге фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Оно доступно на сайте организации.

РУСАДА отказалось озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. «В целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — подчеркнули в организации.

Ранее о дате окончания расследования заявляла генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. Ожидалось, что решение по делу будет вынесено в октябре.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.