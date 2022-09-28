В РУСАДА сделали новое заявление по делу Валиевой

Глава РУСАДА Логинова заявила, что решение по делу фигуристки Валиевой вынесут в октябре

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сделала новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает РИА Новости.

«Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит», — рассказала Логинова. Она отметила, что решение по делу Валиевой вынесут в октябре.

«Решение может быть оспорено, как обычно, в судах. Учитывая, что Валиева защищенное лицо, есть особые правила, не могу сказать, будет ли обнародование или нет», — добавила глава РУСАДА. Она напомнила, что стандартное наказание в подобной ситуации составляет четыре года, однако все будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о расследовании дела Валиевой. Он заявил, что дело находится на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства и Международного агентства тестирования.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.