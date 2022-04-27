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Тарасова объяснила уникальность Валиевой

Тарасова заявила, что Камила Валиева подняла мировое фигурное катание на большую высоту
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила уникальность российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист. Тарасова подчеркнула, что Валиева обладает уникальным талантом.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет 16-летней Валиевой. Он посчитал, что спортсменке не стоит обращать внимание на критику. «Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 спортсменка выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль командного турнира в составе сборной России. В личном первенстве фигуристка, оказавшаяся на Играх в центре допингового скандала, стала четвертой.

Дарья Коршунова
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