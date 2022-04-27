Тарасова объяснила уникальность Валиевой

Тарасова заявила, что Камила Валиева подняла мировое фигурное катание на большую высоту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила уникальность российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист. Тарасова подчеркнула, что Валиева обладает уникальным талантом.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет 16-летней Валиевой. Он посчитал, что спортсменке не стоит обращать внимание на критику. «Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 спортсменка выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль командного турнира в составе сборной России. В личном первенстве фигуристка, оказавшаяся на Играх в центре допингового скандала, стала четвертой.