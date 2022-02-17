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Спорт

Фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото на Играх-2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За два проката спортсменка получила 255,95 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева стала четвертой, имея в активе 224.09 балла.

В короткой программе лидером была Валиева. На втором месте располагалась Щербакова. Третьей была японка Каори Сакамото.

Анастасия Борисова
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