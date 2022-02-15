Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева стала лидером в короткой программой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Россиянка Александра Трусова стала четвертой, имея в активе 74,60 балла.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

14 февраля Международный олимпийский комитет объявил, что откажется от вручения медалей по итогам личного женского турнира, если в число призеров попадет Валиева. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021-го и участвует в Олимпиаде по итогу решения Спортивного арбитражного суда.